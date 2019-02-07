台中市傳統藝術節登場 40組優質團隊連演4天

2019-02-07 16:40

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市傳統藝術節今（7）日起至10日，在葫蘆墩文化中心、港區藝術中心、屯區藝文中心及大墩文化中心舉行，邀請40組國內優質團隊，演出舞龍舞獅、戰鼓、掌中劇等傳統藝術，現場還有創意市集、手作DIY及遊戲體驗等。

市府93年起舉辦傳統藝術節，鼓勵在地優質團隊演出，今年邀請超過40組表演團隊及街頭藝人接力匯演，今日在屯藝舉辦開幕式，各中心還規劃文創、童玩、民俗、輕食等市集及遊戲體驗，現場還準備傳藝紅包、打卡送好禮等活動，要讓大家歡喜過好年。

屯藝今邀請「威勁龍獅武術戰鼓團」為今年的傳藝節揭開序幕，8日至10日安排台中聲五州掌中劇團、中台灣振興龍獅團、無雙樂團及李靜芳歌仔戲團演出，演出前後發送限量豬年紅包，今日至10日11時至17時並設有「小花豬市集」、「彩繪小豬DIY」活動。

葫蘆墩今日邀請中台灣振興龍獅團與台中聲五洲掌中劇團帶來「魔幻西遊記」演出，8日至10日由李棠華特技、小青蛙劇團、鞋子兒童實驗劇團、石岡國中太鼓團、銀河谷音劇團及原韻絲竹樂團等團隊接力演出。

港藝今日至10日邀請打狗亂歌團、身聲劇場、蝶舞舞團及台中聲五洲掌中劇團演出，周邊的清水眷村文化園區還有卡通漫畫偶、襪子豆豆豬手作及小農文創市集活動等。

大墩今日起邀請永義龍獅鼓藝坊、新生一號劇團、酷．魔幻娛樂、星月寶萊舞團、極器樂團、人聲樂團Sirens、王牌樂團及金宇園掌中劇團等團隊演出，周邊還有手作DIY及市集，每日下午更有闖關遊戲、拍照打卡送手作小食及整點發放紅包，精采可期。

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