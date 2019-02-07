初三拜年 93歲弟弟與101歲姐姐相見歡 子孫來了58人

2019-02-07 16:26

〔記者翁聿煌／新北報導〕家住新北市三峽區的101歲人瑞龍范玉妹，故鄉在新竹竹北，年輕時出嫁搬到台北後，因為家務繁重，直到30多年後才返鄉探視，但7個兄弟姐妹僅剩排行老大的她和四弟范仁統，兩人有著訴說不完的親情，今年春節由93歲的范仁統前往三峽向姐姐龍范玉妹拜年，全家子子孫孫總共來了58人，幸福滿堂。

范仁統的兒女范整錦、范東連今天陪著父親到姑姑龍范玉妹家拜年，高齡101歲的龍范玉妹穿上喜氣的傳統服裝，顯得精神奕奕，看到弟弟帶著家人來拜年，十分開心。

范整錦說，姑姑去年4月，在時隔30多年後首度返回竹北娘家，並探望唯一在世的 弟弟范仁統，姊弟重逢相當開心，不少親友也來探視久未謀面的龍范玉妹，場面溫馨。

范整錦說，爸爸當時沒想到姐姐101歲還能返鄉，非常開心，他表示，小時候母親早逝，大姐范玉妹就像媽媽一樣要負責照顧6個兄弟姐妹，後來嫁到新埔，因為放心不下弟妹，常常要走上一個多鐘頭的山路，回老家探望家人。

今年過年，范仁統不好意思由姐姐返回竹北老家，因此大年初三一早就要兒子和女兒帶著他到三峽向姐姐拜年，姐弟兩人手牽手，有聊不完的陳年往事。

范整錦說，范玉妹和范仁統兩個人在年輕時就開始操持農事和家務，爸爸到80多歲還下田，84歲考上重型機車駕照，一直騎到90歲，兩人長壽的秘訣都是早睡早起、飲食清淡，生活簡單樸實。

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