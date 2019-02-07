中市1999專線春節不打烊 主要查詢花博、交通資訊

2019-02-07 15:29

〔記者黃鐘山／台中報導〕今年春節連假，台中市政府1999專線持續提供24小時服務，接聽市民各項市政需求。市府研考會表示，從連假開始2月2日至昨（6）日，1999總進線量8894通，民眾主要查詢花博與交通相關資訊，以及春節垃圾清運等。

研考會統計，2月2日至昨日1999的總進線量8894通，每天平均約1778通，民眾主要詢問的問題，包括花博接駁車停車場及票價等相關資訊、春節期間垃圾清運、敬老愛心卡搭乘計程車補助問題、公車查詢、道路雍塞及國道高乘載等交通相關事宜。

研考會說，民眾反映內容如屬派工或緊急案件，均立即通報相關機關處理，例如西區萬壽公園廁所、北區台中一中四周、北區台中公園廁所、南區平順街上文林公園等地市容髒亂，建設局、區公所等單位接獲1999通報，均立即進行改善並加強維護。

如民眾進線反映的內容為建議或陳情案件，1999則以交辦單進行錄案，並由各單位列管追蹤，重要案件也會先電話通報相關單位，為民眾解決問題。

研考會代理主委曾能汀說，台中1999的服務成果有目共睹，104至107年連年獲得民間服務業調查第一名。107年起增加「1999文字應答服務」，民眾可即拍即傳即時反映，目前每月超過1200人次使用該項服務，並持續增加中，大大提升為民服務能量。

曾能汀強調，過去1999主要是以市政服務為限，為提升民眾對1999感受更有溫度的服務，今年起擴大服務範圍，包括查詢電話範圍不設限、規劃公車路線不限查詢條件、諮詢項目不限市政服務等，藉由服務內容提升，貼近市民，也提升民眾滿意度。

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