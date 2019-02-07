廣福宮擲筊有機會中「10萬」！印尼盾紅包發到初五

2019-02-07 15:13

〔記者詹士弘／雲林報導〕西螺廣福宮老大媽廟繼去年春節送賓士轎車，今年更是大手筆推出10萬印尼盾現金紅包，只要連擲3個聖筊，就能把紅包帶回家，活動至初五止，廟方共準備5000個大紅包，總共5億印尼盾，價值台幣130萬元，就等有緣人來與媽祖結緣。

西螺廣福宮董事長林勝雄指出，去年信眾捐贈一輛賓士轎車，今年又有信眾有大筆捐款，廟方全用來幫媽祖與信眾結緣，團隊忙了5天，到鄰近4個縣市台灣銀行兌換每張面額10萬元印尼盾的新鈔，感謝媽祖志工先前作業裝袋，終於達成這個創新使命，只要信眾在媽祖前連擲3個聖筊，就能把「10萬」印尼盾發財金帶回家。

林勝雄表示，除了發財金外，廣福宮在元宵節還將舉辦海峽兩岸民俗曲藝大匯演，台灣有布袋戲、歌仔戲、七崁武術及民俗技藝演出，中國則有湖南省國家級非物質文化遺產表演團隊，演出長沙彈詞、祁東漁鼓及祁陽小調及常德絲弦，晚上5點半開始演出。

拿到發財金的民眾都覺得相當幸運，希望能招來財運，豬年能財運亨通。

副縣長謝淑亞今天上午9點也至廣福宮發紅包及福袋，與信眾互動，感受過年「走春」的氣氛。

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