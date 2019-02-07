苗栗大湖瘋採草莓 避開車潮秘訣看這邊

2019-02-07 14:59

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕春節好天氣，旅遊車潮暴增，公路總局第二區養護工程處根據以往交通量熱門時段分析，建議民眾要到苗栗大湖採草莓可趕在上午9點前抵達，可避開車潮，而9點後則往公館、獅潭等外圍草莓園；而下午3點國道3號竹南至後龍段湧現北返車潮，建議可利用西濱公路銜接香山交流道，也可避免塞車壞遊興。

苗栗大湖草莓遠近馳名，每逢連假總吸引遊客攜家帶眷來體驗採草莓的樂趣，公路總局依據往年車流量分析，建議初四若要到大湖採草莓，可早點出發，盡量於9點前抵達，將可避開壅塞時段，而9點後則建議往外圍的公館、獅潭、南湖、馬拉邦等地區的草莓園分流。

而預估年初4至6（2/8至10）下午3點至7點會有大量北返車潮，湧入竹南地區台61線及國道3號，使國3竹南至後龍路段多車壅塞，導致車流由台61線匯入國道3號西濱交流道困難。

公路總局建議，用路人在行駛於台61線竹南段遇國道3號西濱交流道匯入車多時，可繼續沿台61線往北直行約7公里，再右轉接西濱公路聯絡道至國道3號香山交流道繼續北上，即可輕鬆會入國道，避開壅塞路段。

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