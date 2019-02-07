公德心也放假？ 苗栗垃圾丟街頭堆成山

2019-02-07 14:36

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市公所、竹南鎮公所為方便民眾倒垃圾，皆設有定點定時垃圾收集點，但適逢春節假期，公所早早公告初一至初四停收垃圾，各垃圾收集點也封閉，但仍有許多民眾將家中垃圾丟棄路邊，數日來堆成一座垃圾山，近期高溫恐又引來蚊蠅惡臭，讓許多人看了大嘆「台灣人公德心也放假了。」

頭份市公所清潔隊平日全天開放民眾丟垃圾，但每年春節期間，清潔隊員也須放假，公所也早早公告初一至初四停收垃圾，並於清潔隊門口貼告示，請民眾勿堆放垃圾及回收物，但仍有許多民眾無視公告，將垃圾堆放清潔隊門口及公所路邊，連日來已堆成一座垃圾山。

而鄰近的竹南鎮也遇到同樣情形，垃圾收集點堆滿成山垃圾，連日高溫恐引來蚊蟲惡臭，有民眾將髒亂街景拍照PO網，引發網友痛批「實在太缺德」、「台灣人的公德心也放假」，更有人提議應調閱監視器開罰亂丟垃圾者，「否則垃圾亂象年年上演。」

清潔隊也無奈，只能柔性勸導，呼籲民眾發揮公德心，體恤清潔隊員辛勞，待初五恢復收垃圾後再將垃圾拿出來丟，保持市容整齊乾淨。

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