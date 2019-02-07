3「海豬」初三游進基隆港「賀年」 遊客驚喜

2019-02-07 14:29

〔記者林欣漢／基隆報導〕今天大年初三好天氣，中午時分有民眾發現，基隆港有3隻海豚，在港內游來游去，時隱時現，看見的遊客都相當驚喜，直呼是好兆頭，適逢麗星郵輪寶瓶星號進港靠泊，不少在船上的遊客，也看到海豚在港中優游的美景，紛紛拿起手機、相機拍照記錄，有遊客笑說，金豬年海豬也來慶豬年，「金豬納喜，海豬納福，豬事大吉！」

中華鯨豚學會擱淺處理專員郭祥廈表示，鯨豚多是集體行動，可能是為了覓食才游進港內，大部分會再跟著魚群游出去，會請志工到場觀察了解身體的狀況，如果是正常活動不會去干涉，但若身上有外傷，或是無法正常游動，出現身體偏移等異狀，才會進行處置，目前先觀察，也呼籲民眾或船隻不要干擾或驅趕。

臉書社團「基隆人大小事」1月19日已有民眾貼文，說在基隆港看到鯨豚出沒。港區人員指出，這3隻海豚在春節前就已在港內游來游去，活動力還不錯，研判是跟著郵輪一起進來的，今天游到海洋廣場，遊客才會看到，會隨時注意牠們的狀況，希望牠們能自己游出港。

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