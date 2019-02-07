拜年遇到超扯長輩 當眾掀她哺乳巾嗆「生過還怕人看？」

2019-02-07 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕許多人在春節期間總會到親戚家走春拜年，但日前一名女網友到外婆家拜年團聚時，兒子因為也餓了便哭著討奶喝，沒想到外婆竟要該名女網友在大家面前哺乳，還直接掀起哺乳巾，讓女網友覺得隱私完全不被尊重，當場氣炸。

這名女網友在臉書不公開社團「爆怨公社」上表示，昨天（6日）一家人到親戚家吃飯過年，午餐聚會結束後，大家坐在客廳小憩聊天時，原PO的二兒子突然哭了起來，想是因為肚子餓了要討奶喝，沒想到這時原PO的外婆竟表示：「你不是有奶？掏啊~就掏給小孩喝啊！」一開始以為自己聽錯的原PO尷尬的表示要抱著兒子到另外一邊去餵，結束以後回到客廳，外婆竟問：「你剛剛是不好意思掏奶是不是？」讓原PO相當傻眼。

讓原PO更氣的是，到了晚飯時間，原PO帶了哺乳巾到廚房餵小孩喝奶，外婆見狀以後碎念：「餵個奶而已，幹嘛遮遮掩掩的…這樣會遮到鼻子不能呼吸」一旁的舅媽也看不下去，替原PO緩頰，表示現在的社會注重個人隱私，不像過去那樣，在公共場所也多會設置哺乳室方便媽媽們哺乳，原PO也忍不住回應：「有些人會注重隱私，而且現在人人一支手機，如果大家的隨處掏奶出來餵，萬一被有心人士拍照呢？」

外婆聽言，當下直接掀開原PO的哺乳巾，表示「都已經生小孩了，還在怕別人看什麼啦…。」讓原PO當場暴怒，「身體是我的，我不能注重我的隱私？難道生過小孩，媽媽的身體就能隨便給別人看了？那是不是連上廁所都可以不用關門了，反正生過小孩啦！」、「女人生過小孩就得變成沒有隱私，那男人開始會夢遺、做過愛，是不是也要一起變沒有隱私呢？真的很討厭重男輕女很嚴重的長輩」。

網友也紛紛表示，「誰都沒資格侵犯別人的身體自主權」、「外婆是不是常常裸奔...」、「妳有沒有扯她衣服？她也生過了啊，也讓大家一起欣賞她的奶」、「是我就直接帶小孩走人，有夠傻眼！」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/