今年經濟動盪不安 財神廟武德宮：香客增15％

2019-02-07 14:20

〔記者詹士弘／雲林報導〕今年全球經濟受到美中兩大強權貿易戰影響而動盪不安，求財神保平安的信眾也大增，全台財神祖廟武德宮今年前往求財還願的信眾較去年增加15%，主委林安樂表示，信眾對未來不確定感很重，所以到財神廟求財，希望持盈保泰。

林安樂表示，他擔任武德宮主委8年來，香客人數年年成長，今年人潮增加約15%。財神廟會愈來愈旺，主要因經濟不好時，民眾前來求財，經濟好發財了，民眾回廟還願。

近兩年經濟較對較好，但今年受美中兩國打貿易戰影響，讓全球經濟成長動能減緩，對未來不確定感愈來愈重，林安樂說，看得出來信眾來求財神與看不清楚未來展望有很大關係。

林安樂說，目前信眾的經濟能量還是很強，去年台灣鳳梨供過於求，財神爺指示向小農直接買鳳梨做「旺財磚」，也就是所謂的鳳梨酥，初一廟方進了3000盒，一天就賣完，目前天天都要增加訂單，民眾購買力看得見。另廟中的財寶箱、黑虎系列的香火袋、布偶及抱枕也全部賣光。

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