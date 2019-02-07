走春好去處！蘆竹湳老社區找年味 崎頂樂園有異國風

2019-02-07 13:41

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕走春哪裡去？苗栗縣頭份市蘆竹湳古厝社區，春節期間每天都有好采頭走春市集，除了穿梭老屋體驗古玩魅力，還有各式應景裝置藝術，豬年味十足；另，竹南崎頂新樂園舉辦新春聯展，全新俄羅斯馬戲團表演搭上盆景茶花特展，並招待身障等弱勢民眾免費入園，讓大家開心迎新春。

300年歷史的蘆竹湳古厝聚落，近年春節皆會推出好采頭藝術季，大紅燈籠高掛古厝巷道，各種豬造型的裝置藝術點綴社區，從除夕開始推出各式活動，讓人彷彿穿越時空，回到早年農村社會喜迎新春的濃濃懷舊氣氛。

喜迎豬年，社區每天的有好采頭走春市集，各式文創小物及各式傳統美食，一旁的古厝風情館則有各式早年農具、童玩，許多遊客攜家帶眷，走在老屋巷弄間，玩起古早味童玩，就是要感受傳統農家迎春喜氣。此外，社區還有免費導覽，每天限量兩梯次，讓遊客認識全台碩果僅存的老社區。

此外，由瓷林創辦人林光清耗費5年，以傳統工法添加新技術，重新修復頹圮的林家祖厝，去年完工後將修復過程及社區歷史皆陳列在古厝內，成為造訪蘆竹湳必去新景點；而社區各個角落也有別出心裁的豬年裝置藝術，讓遊客散步其中處處有驚喜。

另，栗縣竹南鎮公所與苗栗縣盆景藝術協會、新竹市茶花產銷班攜手合作在竹南崎頂新樂園舉辦新春聯展，全新俄羅斯馬戲團表演搭上盆景茶花特展，別具看頭。

茶花也是春節的應景花卉，象徵富貴之花，這次一共展出59盆，其中藝術盆景有29盆，以松、柏、雜木為主，苗栗縣盆景藝術協會理事長絲群欽指出，每盆都身價非凡，百萬元起跳，展出規模等級相當高。而為回饋地方，凡身障等弱勢民眾皆可免費入園，大家開心迎新春。

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