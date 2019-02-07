國道北返高乘載開始了！初三車潮恐再創新紀錄

2019-02-07 13:27

〔記者吳柏軒／台北報導〕大年初三全台晴時多雲，氣候適宜出遊，國道也湧現大量車流，半天已有55.5百萬車公里累積，預計整日可達140百萬車公里，但交通部高速公路局指出，下午1點到傍晚6點將實施國1及國3北向高乘載管制，部分路段也恐車多擁擠，民眾上路前可多留意查詢。

高公局指出，昨初二回娘家，國道全日總延車公里數為138百萬車公里，是平均日的1.6倍，其中南向就達71.5百萬車公里，而今日大年初三，晴時多雲適合出遊，以預估整日恐突破140百萬車公里，可能再度創下紀錄。

高公局表示，而今從上午6點，就已湧現車潮，截至中午已累計有55.5百萬車公里，預估中午過後西部國道南向的車潮可望陸續紓解，但提醒國道1號跟國道3號將從下午1點到傍晚6點實施北向高乘載管制，而國道5號則將從下午3點到晚上8點實施北向高乘載管制，民眾若要開車上路請多加留意，並可上網查詢易壅塞路段。

而上午9點在國道1號南向70.5k內線發生1輛小客車及1輛小貨車追撞事故，造成後方車隊回堵3公里；9點24分在南向193k內線有2輛小客車追撞，則回堵3公里；9時45分在國道1號的南向346.6k內線更有4輛小客車追撞，回堵6公里等，提醒民眾駕駛仍需小心謹慎。

台鐵也投入春節疏運，並因應春節期間花東地區及台中花博會旅客眾多，今（7日）加開了一輛花蓮至樹林自強號列車（8703次），以及彰化至后里的區間快車，並開放東線發售新自強號無座票，以抒解人潮。

另，上午6點在嘉義民雄往大林的西正線竹向平交道K286+375處，170次列車撞擊1輛摩托車，幸騎士沒受傷，但該列車因事故而晚了61分鐘才開車，共影響了4列次450名乘客的旅程。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/