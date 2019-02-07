女子搭台鐵光腳抬高、放任狗亂跑 網友轟「沒水準」

2019-02-07 13:10

〔即時新聞／綜合報導〕有網友日前搭乘台鐵南下時，目睹車上2名女性乘客身邊帶著2隻狗，然而不關籠、放任寵物亂跑外，還大喇喇地把光腳翹在椅子上，遭網友們撻伐「有夠沒水準」。

網友6日在臉書社團「爆怨公社」PO文，表示自己3日搭台鐵的6187南下列車，6車廂有2名女子帶著馬爾濟斯和紅貴賓，然而她們不關籠，以致狗狗從椅子上跳下來後，在走道上亂竄。

該名發文網友指出，車長前來制止2次，等到女子關籠後才離開，然而，她們趁車長走後，再度把狗抱出來。網友質疑，2隻狗都沒有穿尿褲，萬一尿尿拉屎了誰負責？更令網友傻眼的是，女子還脫掉鞋子、赤腳抬到椅子上，把台鐵當作自己家。其他網友看到貼文紛紛留言砲轟，表示「沒公德心」、「不要秀下限」、「台灣之恥」。

另外，根據台鐵規定，旅客應將寵物置於寵物箱內，於列車上不可取出把玩或置於座椅上，旅客若違規，可能會被要求補收動物運雜費，或將動物移入行李車或車長室等處理措施。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/