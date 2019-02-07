初三野柳女王頭湧人潮 警方實施彈性車輛總量管制

2019-02-07 13:27

〔記者林欣漢／新北報導〕今天大年初三是好天氣，一早往返金山、萬里的必經道路台二線就湧現車潮，新北市金山警分局指出，已實施彈性「車輛總量管制」措施，避免過多車輛進入造成交通壅塞，敬請用路人配合。

警方表示，包括野柳地質公園、龜吼漁港、金山財神廟及金山老街，都是民眾春遊景點的熱門選擇，為有效分散車流，將依照野柳風景區及龜吼漁港停車狀況，分別於進入龜吼漁港的「台2線石角路口」及進入野柳風景區的「港東路與港西路口」等處，實施「車輛總量管制」，避免過多車輛進入造成交通壅塞情形。

野柳風景區視交通狀況實施階段性停車管制：第一階段：引導前往民眾車輛，停放於野柳地質公園、龜吼漁港停車場；第二階段：龜吼漁港周邊停車場停滿時，台2線石角路口前實施管制，引導車輛由野柳港東路與港西路口進入，民眾可提前由玉田路進入野柳風景區；第三階段：野柳風景區停車場停滿時，野柳港東路與港西路口實施總量管制，禁止車輛（公務車除外）進入港東路，並引導車輛至玉田路兩側停放。

警方提醒，大型遊覽車欲前往野柳風景區及龜吼漁港，因該路段路幅不大，請統一由野柳港東與港西路口進入，經龜吼漁港後，由台2線石角路口出，以避免大型遊覽車嚴重影響該地區交通狀況，並再次提醒民眾隨時收聽警廣路況報導，注意路況壅塞與管制情形。

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