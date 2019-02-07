年菜健康吃！專家教這6口訣、3招數…

2019-02-07 13:03

〔記者王駿杰／竹市報導〕農曆年節連假過了一半，民眾與親友圍爐、團聚常不自覺飲食過量。新竹市衛生局今端出「享年菜6口訣、保健康3招數」春節年菜健康吃守則，提醒民眾盡量少吃加工食品、多吃蔬菜水果，配合規律運動及服藥，才能減少身體的負擔。

衛生局吳昭軍局長指出，過年期間美味佳餚盡在眼前，「年菜6口訣分別是「全穀雜糧選原態」、「年年有餘少加工」、「蒸煮涼拌配堅果」、「多添蔬菜補纖維」、「當季水果大吉大利」、「多喝開水無糖飲料」。

保健3招數則包括「優質飲食少負擔」：慢性病患者歡度佳節同時要注意不要攝取過多臘肉類食品、佐醬、滷製食品、火鍋湯品等食物，並注意細嚼慢嚥，避免狼吞虎嚥造成消化不良。

「樂活運動身體壯」：民眾不妨利用春節期間，相約親朋好友出外走春、拜年，可利用散步或是騎腳踏車等，增加身體活動量，並能消耗多餘的熱量，維持良好的基礎代謝率。

「規律服藥保安康」：飲食控制、測量血糖及監測血壓是沒有假期的，有須藥物配合控制病情的慢性病患者，藥物的劑量與服用需要視病情狀況及專業醫師、藥師的評估與調配，不論居家或出遊，都需備足藥物並遵從醫囑規律服藥。

新竹市社區營養推廣中心營養師林淑儀提醒，年節期間3高患者飲食，要避免吃太鹹的食物，如臘肉、香腸、煙燻製品等，多吃新鮮水果、蔬菜、控制油脂的攝取量，高血壓及腎病友還要注意勿喝太多的湯汁；而糖尿病患者應遵循飲食計畫、定時定量、避免太鹹、太甜及油炸的食物。

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