金瓜石九份車潮湧現 警方祭3交管機制

2019-02-07 13:14

〔記者林欣漢／新北報導〕今天大年初三基隆北海岸地區天氣晴朗，一早就開始湧現出遊車潮，新北市瑞芳警分局表示，為預防交通壅塞停滯，將在金瓜石、九份、平溪等地區，視情形實施局部、間歇性交通疏導管制措施，祭出3項交管機制，提醒遊客注意。

警方表示，第一項管制為金瓜石、九份等重點區域採取「分級管制」措施 ，遊覽車、大客車一律停放在九號及新九號停車場，遊客搭乘接駁車上山，只開放大眾運輸、機車及領有通行證當地居民小型車輛可以通行。

而當九份山上的福山宮、隔頂、台陽等停車場停車數量接近飽和時，將陸續啟動「A級管制」、「雙A級管制」，擴大管制範圍，安排遊客將車輛停到水湳洞等停車場，再搭乘接駁車上山。

第二項管制為台62線的「交通截流導引、替代、接駁措施」 ，配合金九重點區域及市街道路狀況，適時在台62線萬瑞快速道路東向瑞芳出口（含一坑路及傑魚坑匝道）實施間歇截流，以交通錐與告示牌封閉匝道，配合員警指揮手勢，將車輛引導至瑞濱出口，導引行駛至水湳洞停車場，搭乘接駁公車上山旅遊。

第三項管制是適時啟動停車場滿場機制 ，當水湳洞停車場停車數量亦達飽和時，將由現場員警委婉告知，請遊客先至鄰近深澳象鼻岩、南雅奇岩、鼻頭步道、福隆等沿海景點休憩、遊玩，待金九地區交通狀況舒緩後，再返回停放，接駁上山旅遊。

警方表示，請前往東北角旅遊的民眾，隨時收聽警廣路況、查看媒體即時新聞、沿途CMS可變標誌，以及相關社群網站如臉書瑞芳警好讚、瑞芳大小事、瑞芳要更好、瑞芳會更好、瑞芳公共論談等訊息推播，了解最新交通狀況。

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