塞爆！初三走春高速公路中部路段出現停車場…

2019-02-07 12:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天是大年初三，高速公路的交通狀況，只有2個字可形容，那就是「塞」和「擠」！拜天氣之賜，又是民間農曆年走春習俗，不少民眾全家出遊，結果，從匝道開上高速公路，才知車潮如川流不息般大量湧進，車輛走走停停，中部南下路段尤其壅塞，時速在20到40間，車道湧現車龍，宛如大型停車場。

國道七隊表示，從今天早上10點過後，國道3號車潮明顯增多，和美到中彰系統交流道車速39公里、烏日到中投時速30公里、中投到霧峰時速30，南北都很塞，南下尤其嚴重，車多發現一些小擦撞車禍事故，所幸情況都不是很嚴重，很快排除。

國道三隊指出，今早10點過後，國道1號南北向都出現塞車，南向塞得特別嚴重，其中，北向南屯交流道至台中系統交流道（181-165公里）、北向北斗交流道至埔鹽系統交流道（220-207公里），時速都不快，因為車多導致車陣回堵造成交通壅塞。

國道三隊說，國道1號往北塞，往南同樣也奮車多回堵，又以南向王田交流道過了大肚橋之後，至北斗交流道間（189-220公里）交通量更是擠。

為了儘快紓解車潮，國道三隊表示，台76線埔鹽系統交流道接國道1號南、北向均封閉，今天下午1點到傍晚6點實施高乘載管制，而在南向豐原到大雅、彰化到埔鹽系統，以及北向埔鹽系統到彰化、大雅到豐原，前述路段會機動開放路肩路段。

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