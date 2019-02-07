都市更新整建維護 中市最高補助70％

2019-02-07 13:59

〔記者黃鐘山／台中報導〕為鼓勵市民整建維護老宅外牆及外部環境，台中市政府都市發展局今年編列1000萬元預算，補助屋齡20年以上建物都市更新案的規劃設計及施工經費，最高可補助總經費70％。這項補助案分為3階段受理，即日起受理申請。

市府都發局說，許多老舊建築透過房屋外觀微整形，即可創造經濟價值、美化市容並活絡地方，因此，都發局除每年受理民眾申請中央都市更新基金補助款外，自2014年開始編列「台中市都市更新整建維護補助」預算，今年再編1000萬元續辦。

都發局指出，補助對象為公寓大廈管理委員會、都市更新團體或機構，凡位於台中市都市計畫範圍內、逾20年合法建築物，連棟透天或獨棟透天式建築物接續達5棟以上、3層樓以上雙併式建築物2棟以上、6層樓以上整幢建築物，如已劃定優先整建或維護更新地區，則可不受前述建築物型態限制。

補助項目包含社區道路綠美化工程、騎樓整平或門廊修繕工程、舖面工程、街道家具設施、立面修繕工程或改善無障礙設施、提高建物耐震能力等。每案補助項目最高總金額25％，具有歷史、文化、藝術及紀念價值或經公告為整建維護地區，補助上限可提高至50％、甚至達70％。

這項補助案今年度分為3階段受理，現場收件第1次截止收件時間為4月17日下午5時；第2次截止收件時間為7月17日下午5時；第3次截止收件時間為10月17日下午5時。郵寄送件者以郵戳為憑，各階段受理期間如補助預算經核准用畢，將另行公告不再受理。

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