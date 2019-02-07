鄭文燦參香人氣旺 民眾讚：「超韓趕柯」

2019-02-07 12:28

［記者許倬勛／桃園報導］今天是大年初三，桃園市長鄭文燦9天挑戰百間宮廟的「鐵人行程」持續進行中，今天分別到龍潭、大溪區共16間宮廟參香。鄭首站來到龍潭區龍元宮，早上7點多廟前廣場擠滿數百人，排第一的劉老先生說，鄭文燦的人氣居高不下，有「超韓趕柯」之勢，假以時日肯定是領導台灣的大人物。

鄭文燦一到龍元宮，現場排隊人龍歡聲雷動，鄭在民眾熱情擁簇下進場，自拍、握手、擁抱來者不拒，鄭文燦說，龍元宮是龍潭的信仰中心，也與當地百年都市發展有很大關係，除祈求國泰民安，也希望經濟起飛、桃園大躍進。

排第一的劉老先生說，他住在龍潭50多年，覺得鄭文燦很照顧龍潭、很體貼客家族群，昨天聽聞朋友他要來發紅包，便起了個大早排隊等候，大讚胖周瑜人氣居高不下，有「超韓趕柯」之勢，假以時日肯定勢領導台灣的大人物。

鄭文燦離開龍潭以後，帶著豬年新春福袋到大溪永福宮、普濟堂等廟宇參拜、發放，祝福拿到的鄉親新的一年都能「好運旺旺來」。

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