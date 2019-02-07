年假走春到北海岸秘境鼻頭漁港 看風景吃海鮮

2019-02-07 12:09

〔記者翁聿煌／新北報導〕過年連假走春，北部民眾可以到北海岸的鼻頭漁港，新北市漁業處推薦的私密景點鼻頭漁港，景色優美、車程不長，還有「尚青」的海鮮料理小吃和被選為15大忘憂美景之一的鼻頭角步道，感受最放鬆的春節小旅行。

鼻頭漁港位於瑞芳區，為傳統的漁村社區，港內多停靠舢舨或小型漁船，社區內有多家古色古香的柑仔店和供奉媽祖的宮廟，讓到訪的遊客感受到濃厚的漁村氣息。

鼻頭角步道的登山口就在社區巷弄的終點，走上稜谷步道段，蜿蜒在山稜線上，這段被稱作「台版萬里長城」，漫步其中，欣賞東北角的海岸奇岩，海天一色盡收眼底，也可俯瞰鼻頭漁港、遠眺三貂角和基隆嶼，視野佳的時候甚至能看到北方三島。

網友譽為全台最美海邊小學的鼻頭國小，是鼻頭角步道另一個登口，可原路折返或下山再接回鼻頭漁港。

鼻頭里里長王坤吉說，鼻頭社區有多樣的在地小吃，如透抽一夜干、飛魚卵香腸、藥膳滷蛋和石花凍，再來一碗熱騰騰的竹莢魚湯，魚隻新鮮肥美，價格親民，現在來鼻頭漁港正是時候，民眾來到這裡，不妨注意一下漁船，看今天有什麼釣到哪些新鮮的漁獲，也可以順便採購帶回家。

新北市農業局長李玟說，新北市擁有眾多美麗漁港，民眾可以沿著北部海岸線，逐步造訪特色漁港，不但可以觀賞海岸線美麗山海景色，更可以吃到最新鮮的漁獲美食，絕對是不同於一般景點旅遊的全新體驗。

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