上台表演開心領到紅包 下一秒卻很「傻眼」

2019-02-06 20:24

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林西螺鎮公所春節期間邀請街頭藝人在東市場表演，有家長在臉書「西螺囝仔」社團po文，指大年初一下午帶著孩子去看表演，主辦單位邀請觀眾上去一起跳舞拿紅包，孩子開心領到紅包，沒想到打開裡面竟裝一張「人才招募」的宣傳單，孩子一臉錯愕。

民眾po文說，孩子表演後拿到紅包很開心，裡面居然裝的是一張「人才招募」單，當下孩子很錯愕，他個人覺得大年初一的紅包就算裡面只放糖果都好，放一張招募單實在太離譜，不僅讓孩子失望，也讓遊客留下不好印象。

這位家長的po文也引起網友討論，有人認為「感覺被欺騙」、「誇張」、「感覺有驚沒有喜」、「傻眼」；有民眾認為「活動目的是為西螺更好，可能活動讓人有誤會，支持西螺年輕人」。

西螺鎮公所農經課長陳淑燕表示，這是一個美麗的誤會，「人才招募」活動是一群想號召更多西螺年輕人回鄉的年輕人發起，希望大家集思廣義、互相支持及協助，讓更多年輕人願意回鄉改變地方，但沒有顧慮到收到紅包的人期待、想被祝福的心態，所以造成誤會，對當天領到紅包的人很抱歉，但希望大家能支持年輕人想改變地方、想為地方打拚的心。

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