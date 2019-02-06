149名旅客日本遊「泡湯」！遠航飛機故障臨時取消航班

2019-02-06 19:47

〔記者簡惠茹／台北報導〕149名旅客等待已久的春節假期日本旅遊今天「泡湯」，遠東航空日本秋田包機團今天因飛機機械故障，臨時取消，造成旅客抱怨連連，遠東航空強調，考慮飛安問題取消，不但全額退費也給予旅客補償金，100多名旅客也都同意簽下切結書。

今天上午遠東航空班機FE8632秋田包機團，原定上午8點20分起飛前往日本秋田，但是旅客遲遲未等到登機廣播，直到下午才接到遠東航空通知班機取消，有旅客不滿旅程泡湯，因此憤而投訴媒體，由於台灣飛往日本班機取消，連帶日本秋田的141名旅客，也因此無法順利飛回台灣。

遠東航空表示，FE8632班機有149名乘客準備搭機前往日本，但是起飛前，維修人員發現飛機機械故障，需要時間檢修，後來考慮到飛安問題，也不想給予維修人員過大時間壓力，並以旅客安全為優先，所以決定取消班機。

遠東航空指出，今天下午與所有旅客談妥補償事宜，也全額完成退費，得到補償的旅客也都簽下切結書，100多名旅客同意取消航班，同時間秋田141名乘客因無法搭乘返程班機，延後至明天回台。

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