春節來草屯工藝中心 豬福神宮祈福求御守

2019-02-06 19:14

〔記者張協昇／南投報導〕春節何處去？位於南投縣草屯鎮的台灣工藝研究發展中心，從今（6）日起到大年初五推出「喜樂豬藝起迎新年」活動，除了有豬年工藝體驗DIY、打卡拍照送限量喜樂豬帆布包及及適合小朋友的3隻小豬故事屋外，民眾還可到豬福神宮祈福，獲得「豬福御守」，活動內容多元豐富，適合全家大小一同參與，讓民眾在春節期間以愉悅心情迎向美好的一年！

台灣工藝研究發展中心主任許耿修表示，每年工藝中心辦理的春節活動頗具口碑，均吸引數萬遊客入園遊玩體驗，今年是豬年，同樣以豬為主題，規劃一系列活動，如「吉豬高照」照片按讚競賽活動，邀請民眾在園區拍照留下美麗身影就有機會贏得豐富獎品；「棚棚與撲滿」，則是在充滿綠意的草地上放置小豬撲滿帳篷屋，讓親子同樂。

而工藝中心所在位置日治時代曾有神社，因此也仿造日本神社，並以祝福」諧音命名設置豬福神宮，民眾只要捐發票，並按照儀式參拜豬神社及抽籤，就能獲得「豬福御守」，感受豬神的祝福，開心一整年。

至於豬年工藝手創樂， 讓民眾DIY製作專屬豬年可愛工藝品，如喜豬歡樂鉛筆盒、幸運豬書籤及豬事順心束口袋等。

許耿修指出，此外，還有豬事如意許願池、綠手豬花店等豬年應景佈置，供民眾欣賞工藝及拍照；生活工藝館一樓大廳及工藝文化館草坪旁的街頭藝人SHOW則為大家提供視聽美學饗宴；豬市大吉工藝年貨大街充滿著各項有藝思的特色豬年商品、過年應景好禮，可讓民眾玩樂一整天，活動詳情可上中心網站http://www.ntcri.gov.tw/或電049-2334141分機628查詢。

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