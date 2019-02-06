與義大利大不同！義國正妹搬到台灣愛上「這種店」

2019-02-06 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕馬提歐（Matteo）和朱麗亞（Giulia）是一對超愛打電玩的義大利情侶，他們搬來台灣後就愛上了這裡的「網咖」，他們也表示，未來還想拜訪台灣各式各樣不同的網咖。

日前時常以外國人角度拍攝影片介紹台灣的YouTube頻道「不要鬧（Stopkiddinstudio）」發布新影片，分享了這對義大利情侶對於網咖的看法。朱麗亞表示，義大利的網咖很小，一個房間最多只有9台電腦左右，而一家店可能也僅有一間房間，且提供的飲料選項也很少，不如台灣網咖的多樣化；而最便宜的義大利網咖，一小時收費更要價兩歐元（約新台幣71元）。

馬提歐則指出，台灣的網咖又大又舒服，還可以有專屬的私人包廂，可以在店內看書、看電影，有的網咖還是24小時營業並提供顧客盥洗設備；馬提歐認為，台灣的網咖比義大利便宜很多卻擁有更高等級的配備、設施，而且隨時隨地想來就來，非常方便。

朱麗亞表示，來台灣最想做的事情就是造訪台灣的各種網咖，希望台灣網友能告訴她還有哪些不同的網咖；朱麗亞也笑稱，自己和馬提歐是遊戲「要塞英雄」的重度粉絲，而現在馬提歐的遊戲技術變得超爛，「根本是個團隊殺手」！

完整影音

馬提歐和朱麗亞比較台、義網咖

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