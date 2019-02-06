張麗善發福袋 村民送這幅畫讓她很驚訝

2019-02-06 18:35

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣長張麗善春節除夕到初三排了近60間廟宇發送福袋，昨天下午到大埤西鎮村廣福宮時，村長唐文卿的兒子唐偉仁送上一幅「喜豬報喜」即興創作的畫作，逗趣且栩栩如生，令張麗善及現場民眾驚訝。

張麗善與副縣長謝淑亞昨天下午4點在大埤鄉長林森寶、縣議員陳樹吉等人陪同，前往西鎮村廣福宮發送福袋；西鎮村是全國金牌農村，也多次在全縣社區PK賽中獲獎，吸引許多社區前往觀摩取經。

唐偉仁從小愛塗鴉，多年前協助父親推動社區營造，帶著社區老中青三代志工，打造社區景觀公園、彩繪圍牆等，年前得知縣長張麗善初一要到村裡發送福袋，想讓縣長有一個難忘的驚喜，唐偉仁以今年豬年生肖創作「喜豬報喜」，張麗善披著披風、穿著紅色馬靴，騎在金豬上。

唐偉仁說，今年是金豬年，而豬為六畜首，也是農家的寶，這幅畫作費時3個半小時創作，盼以逗趣方式展現豬年報喜好彩頭。

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