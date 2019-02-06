MIT軟實力發威！科技養生產品奪中東發明展2金2特別獎

2019-02-06 18:31

〔記者王俊忠／台南報導〕台灣產業軟實力大發威！「2019IIFME科威特第11屆中東國際發明展」日前在科威特王國開展，世界各地20多個國家參與，我國有5家廠商8人、10件作品參展。其中來自台南的紅崴俊達-GoodARCH以劃時代科技產品─「LiZi亮子紗穴位雕塑科技褲」、「LiZi亮子紗多功能科技袖套」，勇奪2面金牌、2面特別獎肯定。

此次科威特國際發明展是中東第一大國際發明展，有不少國家參展，競爭激烈。紅崴俊達-GoodARCH參展產品有甫獲得首爾國際發明展的超高人氣產品-亮子紗穴位雕塑科技褲與亮子紗多功能科技袖套，兩項都獲得中東國際展金牌獎，在展期最終日，亮子紗穴位雕塑科技褲更因獨家研發的創新材質與精心設計的養生穴位等因素，獲得「國際發明總會特別獎」和「葡萄牙特別獎」，讓紅崴俊達成為展覽大贏家。

紅崴俊達-GoodARCH表示，該公司堅持立足台灣、放眼全世界，其對產品研發品質的堅持及獲得多國專利認證，讓旗下系列新產品能接連獲獎、推向國際市場。公司在國內擁有台南總部、北區、新竹、台中、雲林，高雄6家服務中心；於海外，事業觸角延伸到美國、馬來西亞、新加坡、印尼、中國等地，致力研發方便、安全、有效、耐用的好產品，用新科技不斷推動人類的健康向前邁進，創造新未來。

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