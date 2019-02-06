製作孔廟御匾紅包袋 過個超有文化味的新年

2019-02-06 18:43

〔記者邱灝唐／台南報導〕今天是大年初二，習俗中是女兒回娘家的日子，台南市區各景點開始出現人潮，台南市文化局及文化協會配合年節喜氣，於延平郡王祠舉辦水仙花展及雕刻教學，園區旁的鄭成功文物館則開放御匾紀念章讓民眾印在紅包袋上，讓紅包少了「銅錢味」，而是充滿濃濃的文化味。

協會指出，台灣年節習俗舉辦水仙花會可上溯至清朝，民間以水仙花作為新春清供，有吉祥如意涵義，加上當時台南地區商業鼎茂，很多商家流行買年貨送水仙花頭，大家就將花雕刻後以水養到開花，並於元宵節時在各地廟口舉辦水仙花會，互誇奇麗。

為了恢復這個傳統，協會從2006年起，連續14年的春節在延平郡王祠辦水仙花展，免費提供花頭教導民眾雕刻水仙花，也成為年節特殊節慶活動。

另外，配合全台首學台南孔廟整修，文化局將長年高懸的八方清代御匾移師鄭成功文物館。由於這是300多年來，孔廟御匾最完整近距離呈現，去年9月展出迄今，吸引眾多國內外民眾及觀光客前來欣賞，文物館也配合活動製作御匾紀念章，讓參加民眾蓋章留念。

開展後，館方規劃自年代最早的康熙御匾紀念章「萬世師表」，供民眾蓋章，並且每月更換，目前已經輪到乾隆御匾「與天地參」，活動以來受到不少民眾喜愛，甚至還有人按月專程前來集章。

為了增加年節喜慶，館方於今日下午到大年初五（2月9日）開放提供所有8面御匾紀念章讓民眾可以蓋章留念，大年初五後則恢復每月輪供，文化局提醒有興趣的民眾要把握機會，否則就要等到今年年底才能集滿所有御匾紀念章。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/