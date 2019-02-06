五穀大龜王亮相！今年重達2萬668台斤

2019-02-06 17:47

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄田寮區鹿埔清安宮五穀大龜王今年重達2萬668台斤，2月10日大年初六晚上8點將擲筊產生新龜王主。

鹿埔清安宮五穀龜王乞龜活動自1999年舉辦至今，剛開始只是1隻60斤重米龜，由於有信眾簽中大家樂，隔年還願100倍、遽增至6000斤，前幾年還有信眾希望還願5萬斤，但境主清水祖師考量信眾經濟負擔，指示大龜王體重不要增加太快。

3年前五穀龜王重達1萬9768斤，龜王主李錦玉隔年還願增加298斤，大龜王體重突破2萬台斤，達2萬66台斤，去年大龜王重2萬268台斤，龜王主周庭葦還願增加400台斤，今年大龜王體重達2萬668台斤，是由1萬5888斤白米、3188斤白糖、620斤麵線、320斤糖果和餅乾、方塊酥、沙其瑪、紅綠豆、鹽、12隻小烏龜、2萬2168元發財金等組成，總價值逾80萬元。

清安宮表示，五穀龜王乞龜活動自2月5日大年初一至2月10日大年初六，每天上午8點到晚上10點舉辦，連日來擲出最多聖杯者，2月10日晚上8點再擲筊一較高下，聖杯最多者可將五穀龜王迎請回家保平安，清安宮位於田寮區鹿埔里鹿南巷30-1號，電話（07）6367748。

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