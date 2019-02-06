機師工會主張罷工合法 華航聲明：有違法疑慮

2019-02-06 17:59

〔記者簡惠茹／台北報導〕桃園市機師職業工會日前提出三個訴求，包含疲勞管理，改善過勞航班和長程航班依飛時增人力、保障國內機師升訓管道、相關答應條件需會員專屬，也就是禁搭便車條款，但是華航和工會雙方遲遲未達共識。工會今天發出聲明，針對華航公司表示已聲請調解、進入冷卻期，勞方依據勞資爭議處理法第8條不得罷工的訊息，於法無據。華航則聲明，去年雙方公開簽署協議並承諾協商期間一年內暫緩罷工，本次罷工如果工會執意由理監事決定後續，除了違反一年的和平協商義務承諾外，恐有違法疑慮。

工會指出，本次罷工訴求如疲勞航班、國籍升訓與全薪13個月等，早已於去年4月與華航公司調解不成立，後續也依法舉辦罷工投票決議罷工，均符合勞資爭議處理法等相關規定，工會為求慎重與凝聚會員共識，再次於今年2月1日召開臨時會員代表大會，決議繼續執行罷工決議，一切程序均符合法令，不容資方任意抹黑。

工會表示，華航公司雖於今年2月1日再次提出勞資爭議調解，企圖以勞資爭議處理法第8條阻止工會罷工，但此一主張顯然無視我國法令，僅為杯葛之手段，工會深表遺憾，根據往年最高法院民事判決，華航公司針對已調解不成立的同一事件再次聲請調解，並不適用勞資爭議處理法第8條冷卻期，因此罷工行動合法性完全不會受到資方申請調解的影響與動搖，此點也是經最高法院多次確立的。

往年判決案例如下，包含最高法院97年台上1459號民事判決、98年台上600號民事判決，以及台灣高等法院台南分院105年度勞上易字第21號民事判決，法院早已一再表明，「勞資爭議經調解不成立者，已難期待爭議當事人冷卻其爭議，縱使爭議當事人之一方再度申請調解，他方當事人仍應得行使其合法爭議手段，不受同法第七條、第八條規定之限制，否則，任何一方在即將採取爭議手段之際，他方得隨時申請調解，使對方之爭議行為陷於不可能，自非勞資爭議處理法第七條、第八條規定冷卻期間之目的。」

工會表示，就算華航公司要辯稱2月1日所提出勞資爭議調解，是新的勞資爭議、與日前已調解不成立的屬於不同事件，但勞資爭議處理法第8條規定，「不得因該勞資爭議事件而罷工」，並不限制工會以早已調解不成立的訴求進行罷工，因此華航公司近日提出的勞資爭議調解，仍然完全不影響工會本次罷工所欲爭取的訴求與合法性，只是為了干擾會員信心的一種手段而已。

工會認為，他們逐點擊破華航公司對工會罷工合法性的質疑，本次聲請調解欲阻擋罷工，也將徒勞無功，而華航公司改以散發春節運輸不容破壞，以免影響國人團聚等訊息，或是鼓動消費者對各位會員進行情緒勒索，表示勞資爭議不要影響買票顧客的權益等等，也代表華航公司已無計可施。

工會強調，「爭議權是團結權、協商權的後盾，而爭議權中，又以罷工為最具威力的最後手段」、「罷工可以打開『談判』空間，以及集體壓力迫使資方及政府出面協商，同意工會所提『罷工訴求』」、「立法者已明確揭示，雇主及民眾均有容忍工會依法罷工時所升之損失與不便之義務」，此點也是台灣桃園地方法院107年度全字第143、144號裁定作為駁回華航公司阻止罷工的強力理由，現在最需要的就是會員的團結，協力抵抗華航公司各種破壞手段，齊心爭取工會提出之各項訴求，奪回勞工的尊嚴。

華航聲明，雙方於去年8月30公開簽署協議並承諾協商期間一年內暫緩罷工，協商持續進行中工會突然發動爭議行為，已違反雙方協議及誠信協商，依勞委會過去函釋，罷工不能僅由理監事決定，本次罷工如果工會執意由理監事決定後續，除了違反一年的和平協商義務承諾外，恐有違法疑慮。

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