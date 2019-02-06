國5明下午起連4天北上高乘載管制 估這天最塞...

2019-02-06 16:49

［記者江志雄／宜蘭報導］國道5號明天起連續4天，每天下午2點到9點實施北上高乘載管制，預估北返車潮將在8日（大年初四）爆大量。

宜蘭縣這幾天湧現出遊車潮，蘇花改蘇澳到東澳段昨天南下車流量1萬5000輛次，僅次於去年清明連假首日的1萬7000輛次，成為通車一年來次高紀錄，今天估計有1萬3000輛次，收假北返車潮落在8日及9日，即大年初四、初五下午時段。

國5明天上午7點到中午12點，啟動春節連假最後一波南下高乘載管制，同日下午2點起一連4天，蘇澳、羅東、宜蘭、頭城交流道，同步實施北上高乘載管制，小客車必須坐滿3人才能上路。

坪林行控中心表示，國道出遊車潮將在明天進入高峰，國5北返車流則在8日達到高點，請用路人避開壅塞時段，以免塞在車陣動彈不得。

宜蘭縣長林姿妙今天到宜蘭縣警局，為堅守崗位的警察弟兄加油打氣，縣警局長吳坤旭說，春節連假期間，宜警成立交通緊急應變中心，備有交通快打警力，若遇上狀況，便出動快打警力淨空路口，疏導現場交通，讓用路人有感。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/