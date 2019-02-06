后里馬術競技場全國最大 哈薩克馬術團精彩演出等你來

2019-02-06 18:22

〔記者蘇金鳳／台中報導〕2018台中世界花卉博覽會的后里馬場園區，位於具有百年歷史的后里馬場，因應花博，修復古蹟及歷史建物，並新建全國規模最大、符合國際標準的馬術競技場，在花博期間更邀請到「哈薩克阿拉木圖馬術特技團」帶來近300場的馬術花式特技表演，市府歡迎民眾前往觀看。

觀旅局表示，后里馬場園區新建的馬術競技場長110公尺、寬70公尺，具有1400席座位，寬廣的表演場地讓民眾能以最佳的視野，跟不同的角度觀賞馬術特技表演，而此次邀請到的「哈薩克阿拉木圖馬術特技團」，來自畜牧業興盛的世界最大內陸國家－哈薩克，該國人民可說是各個騎術精湛，因此培育出許多知名的馬術表演團體。

而這次受邀的「哈薩克阿拉木圖馬術特技團」更是歷史悠久，經常被邀請至重要慶典演出，這次來台的騎手更都是擁有至少3年以上的實際演出經驗，每場表演約40分鐘，從開場馬匹分列式、一人二馬、皮鞭特技秀，到壓軸全台首次「直線加速跑道」馬術特技表演，過程不斷帶給花博遊客一波波的精彩視覺饗宴。

台中花博后里馬場園區「哈薩克阿拉木圖馬術特技團」馬術特技表演，於花博期間除週二公休外，每日上午11時及下午3時會各表演一場，2月19日、3月19日更將加場演出。

觀旅局表示，為提供遊客最佳觀賞品質及安全上的考量，馬術競技場容留人數上限為1800人，為避免遊客入場觀賞馬術表演須排隊久候，表演前2小時開放發放號碼牌入場措施，一人一張，額滿為止，並限觀賞當日牌面所載表演場次有效，讓遊客取得號碼牌後，可先至園區他處遊玩，在規定時間截止前入場即可。

此外，馬場園區每週一、三、五、六、日上午10時，還會有10位騎手身著華麗服裝駕著高大駿馬，在園區內分列遊行，民眾皆可以近距離欣賞並拍照紀念；園區還設有8個迷你馬展示分站，讓遊客可近距離觀看各式迷你馬並合照留念，站內每日發送限量「我是馬專家護照」，在園區8站集章完成，即可享園區馬匹牽騎體驗第二圈8折優惠。

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