初二請女婿！高雄廟口呷辦桌席開逾800桌

2019-02-06 16:26

〔記者蘇福男／高雄報導〕今天2月6日大年初二，是台灣習俗出嫁女兒回娘家的日子，高雄內門、茄萣等地中午舉辦廟口呷辦桌活動，以山珍海味澎湃料理宴請女兒、女婿，席開逾800桌，總共有8000多人齊聚一堂慶團圓。

過年期間許多人家都不開伙，北高雄偏鄉地區餐廳少，過年期間常訂不到位，大年初二女婿陪老婆回娘家探親，一家人常為了一頓團圓飯傷透腦筋。

內門總舖師曾多達上百人，素有「總舖師的故鄉」美稱，內門農會為解決地方需求，同時順道行銷在地農特產，6年前率先舉辦「初二回娘家吃辦桌」活動，料理封肉筍干、放山雞等內門在地食材，經由當地總舖師巧手料理，呈現原汁原味的傳統辦桌口味。

內門農會總幹事洪輝煌表示，初二回娘家吃辦桌活動叫好又叫座，每年桌數不斷追加，去年原預計席開350桌，結果追加到450桌，今年則預計席開500桌，結果也追加到530桌，地點仍在南海紫竹寺前廣場，每桌10道菜定價5000元，還附贈評鑑龍眼蜂蜜伴手禮。

机振良、楊順從等6位掌廚總舖師，今天一大早4點就趕到南海紫竹寺廟埕展開前置作業，中午12點準時開桌上菜，5300人同時齊聚一堂圍爐慶團圓，場面十分熱鬧，高市民政局長曹恒榮也代表市長韓國瑜到場祝賀。

茄萣區下茄萣金鑾宮5年前推出「媽祖女婿回娘家團圓辦桌」活動，1桌宴席6000元，去年席開160桌，過年前2個多月開放登記立刻秒殺，今年秒殺情況再度重演，廟方應鄉親要求，開放禮堂追加到208桌仍然供不應求；茄萣白砂崙萬福宮主祀王爺公，3年前首辦「駙馬宴」，每桌10道菜6000元，去年預定席開70桌，結果追加到91桌，今年也追加到百桌，一家大小廟埕圍爐熱鬧滾滾。

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