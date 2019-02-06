機師工會與華航爭議未解 林佳龍喊話：飛安與旅客權益優先

2019-02-06 16:01

〔記者簡惠茹／台北報導〕華航與機師工會爭議未解，交通部長林佳龍今天指派交通部政務次長王國材，正式代表交通部，邀請勞動部共同參與這次勞資爭議調解主管機關重啟勞資協商，林佳龍在臉書指出，在「飛行安全、旅客權益」的最重要原則下，有不同的主張，都必須坐下來溝通，而且要是有效率、有交集的溝通，以國人的飛安與旅客的權益，為最最優先的考慮。

桃園市機師職業工會日前提出三個訴求，包含疲勞管理，改善過勞航班和長程航班依飛時增人力、保障國內機師升訓管道、相關答應條件需會員專屬，也就是禁搭便車條款，但是華航和工會雙方遲遲未達共識，機師罷工一觸即發。

林佳龍在臉書表示，在「飛行安全、旅客權益」的最重要原則下，有不同的主張，都必須坐下來溝通，而且是有效率、有交集的溝通，以國人的飛安與旅客的權益，為最最優先的考慮，春節對國人來說，不僅是連續假期，也是親友團圓聚首的重要節日，近期的華航勞資紛擾，讓許多旅客對行程的不確定性惶惶不安，還有許多機場協助疏運的同仁，也擔心在運量創新高之際，實在難以招架更多無法掌握的人為變數。

林佳龍指出，他完全理解、也認同機師工會對飛航安全、制度革新、以及勞動權益等等目標的追求；對於華航基於公司治理、維繫永續經營的種種考量，以及工會發起罷工的法定權利，均予以尊重，勞資雙方唯有真誠溝通，才能化解歧見、解決問題，避免情勢惡化。

林佳龍文中表示，華航身為台灣最大規模的國籍航空公司，肩負國人疏運及代表國家航運聲譽的重任；機師則在專業及技術上，備受社會高度信任。雙方應是一個團隊、彼此尊重，就算有歧見，也應以國人的飛安與旅客的權益，為最最優先的考慮。

林佳龍認為，無論是勞方主張的飛安及權益和制度革新，或是資方考量的公司永續經營，其實都是一體的兩面，雙方的主張歧異不大，追求的目標甚至幾乎相同，只是彼此對手段及溝通模式有不同的看法，理應大有凝聚共識的空間。

「對話，是解決問題的開始」，林佳龍表示，已經指派交通部政務次長王國材，正式代表交通部，也邀請勞動部共同參與這次勞資爭議調解主管機關桃園市政府勞動局重啟勞資協商，期待勞資雙方儘快坐下來談，而未來的協商能在各方的努力之下有圓滿的結果。

林佳龍向華航與工會喊話，他指出，把旅客平安、準時地送達目的地，並且讓大家有免於不安的權利，應該是最基本的要求，誠摯期盼雙方都能展開心胸傾聽對方的立場，用更多的同理心去提供每一位旅客優質的服務，相信這就是華航最高、也最無可取代的價值。

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