男童博杯初體驗 「丟下去」讓大家全笑歪

2019-02-06 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕不少民眾利用連續假期走春，也有民眾前往宮廟進香，1名4歲男童的影片現正在網路上爆紅，他參與屏東佳冬廣惠宮的活動，被廟方示意捧盤擲筊，不料男童竟連盤帶筊一起丟出去，可愛的模樣令在場民眾全部爆出笑聲。

男童的姑姑將影片上傳至臉書社團「爆笑公社」，當中能見該名男童站在擲筊紅缸前，由廟方爺爺遞上盛放筊的紅盤，並告訴他「丟下去」，男童看著爺爺問「丟下去？」，爺爺伸手示意且點頭，接著男童將整個紅盤丟入缸內，所有人看到這幕立刻哈哈大笑，廟方人員立刻將紅盤與筊拾起再交給男童，不料他又連盤帶筊丟進紅缸，大家全都笑到發抖。

所幸男童在第三次嘗試時終於正確擲筊，卻是「笑筊」，男童姑姑認為屏東佳冬廣惠宮的神明心裡一定在想「2019被你笑歪了」；網友們都覺得該名男童相當可愛，紛紛留言指出「他還很淡定，大人笑翻了」、「這樣的單純就是可愛啊」、「笑到美叮噹」、「第一次是聖筊了」、「弟弟表示無辜，為什麼不一開始就示範給我看（白眼）」。

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