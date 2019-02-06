過年就是要尬體力 這家族連4年辦馬拉松比賽

2019-02-06 17:30

〔記者王善嬿／布袋報導〕嘉義縣布袋鎮莊姓過溝家族，農曆春節趁著大多數家族成員返鄉，今天大年初二上午8點，舉行第4屆馬拉松比賽，39名從3歲到近60歲的大人、小孩，自過溝國小起跑再返回，全程3.2公里，互尬體力也留下難忘的共同回憶。

比賽結果男子組冠軍為去年冠軍莊椿鵬、女子組冠軍為莊淑娟，另還頒發各組前6名獎盃及參加獎，由家族長老、83歲莊慶茂頒獎。

莊慶茂說，大兒子莊玉明4年前提出舉辦家族馬拉松構想，他聽了覺得很有趣，每年都到場給予支持，妻子還為此準備炒米粉、煮貢丸湯，3個兒子、媳婦及孫子都很投入。

莊椿鵬表示，前幾屆有參加的人，因過年期待參賽，之前就會練跑準備、維持體能，如他自己每週跑3天、一次5公里，而他太太去年當工作人員，今年也下場參賽，小孩也有共同話題、很有意義。

莊淑娟說，雖然只是家族活動，但每年有獎盃、紅包，小孩熱衷參與，大人也透過彼此的激勵、為了面子奮力衝刺。

莊玉明表示，過溝家族現至少4代、總人數上百人，光他的父母族輩就十多人，去年還有70歲的長輩參賽，今年年紀最大的約60歲，另有幼兒園、國小孩子參加；家族成員各行各業、散居國內外，藉由舉辦馬拉松比賽，年輕一輩多互動促進感情，未來即使只有一人參加，也希望交棒下一輩、堅持辦下去。

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