郭仲熙訪日本釧路市 「大王」成為最佳交流話題

2019-02-06 15:17

〔駐日特派員林翠儀／釧路6日報導〕駐日副代表郭仲熙5日率團訪日本北海道釧路市公所及丹頂鶴的故鄉鶴居村。台灣棒球好手「大王」王柏融被日本職棒火腿鬥士隊網羅一事受到在地人士的高度重視，也成為此行台日交流的最佳話題，釧路市副市長岩隈敏彥說「真是抱歉，我們把台灣好手挖到北海道來了」，郭仲熙則說，王柏融若有好表現，在台灣一定會更受歡迎。

郭仲熙在4日主持完札幌雪祭台灣大冰雕開幕式後，率團從千歲市前往釧路市，由於天候不佳飛機停駛，訪問團改搭4小時的火車於晚間10點多才抵達釧路車站，釧路市市長蝦名大也冒著零下6度的低溫親自到車站迎接，還為他隔天因公出差無法在市公所接待表示歉意。

釧路市與台灣交情深厚，2011年出借一對丹頂鶴給台北市立動物園，以慶祝中華民國建國百年，釧路市議會則是日本地方自治體中第一個成立「日台友好促進議員聯盟」的市議會。5日為了郭仲熙一行的到訪，市公所人員在大門口列隊迎接，副市長岩隈敏彥、議長草島守之等人熱情接待。

岩隈與郭仲熙時提到火腿隊網羅王柏融一事，他表示，「真是抱歉，我們把台灣好手挖到北海道來了，希望他能幫助球隊奪勝。」郭仲熙則表示，王柏融轉戰日本職棒，也是台日友好的象徵，如果王柏融能幫助火腿隊奪勝，他在台灣一定會更受歡迎。

郭仲熙拜訪釧路市公所之後，前往丹頂鶴的故鄉鶴居村拜會，村長大石正行率多名職員熱情接待，由於5日是農曆初一，大石還特別用中文說「新年快樂」向大家拜年。

鶴居村除了以丹頂鶴聞名之外，還致力與台灣推動自行車國際交流，台灣自行車騎士協會與日本摩周湖觀光協會、鶴居村觀光協會，在去年11月簽署了兩份友好交流觀光合作協定。

大石特別把這兩份協定擺設在會客室的桌前，並印製了「熱烈歡迎台北駐日經濟文化代表處」布條迎賓，最後還請出鶴居村的吉祥物小鶴，與大家一起拍照留影。

大石表示，丹頂鶴在日本被列為特別天然紀念物，今年約有1000多隻在釧路市過冬，其中有半數集中在鶴居村。鶴居村的丹頂鶴保護區每天有專人於固定時間餵食，郭仲熙一行在5日下午到訪時正好遇到餵食時間，約有200多隻丹頂鶴聚集爭食，鶴鳴聲此起彼落，現場圍滿了架起長鏡頭的攝影愛好者搶拍。大石表示，到訪鶴居村的外籍旅客中，台灣和歐洲遊客最多。

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