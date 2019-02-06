好狗運是真的！神犬「咪咪」叫兩聲 高雄男爽刮得百萬

2019-02-06 14:57

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄橋頭區1名中年男子到數位影像館沖洗照片，店家跟他推銷台彩「2000萬超級紅包」刮刮樂，男子開玩笑說，只要你家狗狗現在叫個幾聲表示可以買我就買，沒想到狗狗真的突然叫了兩聲，男子掏腰包買了1張刮刮樂，結果幸運刮中100萬元獎金！

高雄市橋頭區隆豐路中億彩券行業者洪榮斌、洪玉萍表示，數位影像館平日兼賣彩券，8年前在附近超商拾獲的馬爾濟斯流浪母犬「咪咪」，因為喜歡人群湊熱鬧，平時就在店裡坐鎮，成為鎮店之犬，顧客只要跟牠說拜拜，咪咪就會叫個幾聲，要客人留下慢點走。

洪玉萍說，2月1日有位年約40幾歲的男子，來店裡洗照片，她向男子推銷台彩在過年期間有2000元刮刮樂，詢問要不要試試手氣？男客想了一下，看了看店裡的小狗，開玩笑說，只要你家狗狗現在叫個幾聲表示可以買我就買，沒想到狗狗果真突然就叫了兩聲，男子於是掏腰包買了1張刮刮樂，並告訴老闆「如果中獎，我就包個紅包給你們」。

男子直到2月4日除夕夜才刮彩券，沒想到幸運刮中100萬元獎金，昨天傳line告知業者好消息，表示領到百萬獎金後會來彩券行道謝。

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