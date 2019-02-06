送媽媽破萬保養品卻被洗臉沒誠意 網友：還是現金好啊

2019-02-06 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕PTT一名網友表示，他常聽母親說需要保養品，便在過年以1萬多塊的保養品代替紅包送給母親，母親卻不悅地說他只是拿保養品充數，令他相當火大。對此許多網友表示：送禮還是現金就好。

原PO表示，他媽媽平常抱怨皺紋變多，需要買抗老保養品，卻嫌專櫃抗老保養品太貴，所以過年改送母親保養品，父親則送8000元現金，但媽媽的禮物超過1萬元。不過媽媽在大年初一卻整天臭臉，什麼東西都用摔的，原PO問母親怎麼了，母親才回答，他是在用保養品充數。

原PO不禁火大表示，就算長輩喜歡現金，但是有人會在別人面前嫌棄禮物的嗎？讓他相當難釋懷。並表示自己花了錢，也有做功課找保養品的牌子，卻要在親戚面前被「洗臉」，感到相當不滿。

網友看了紛紛表示「有必要這樣生氣，那以後都不用送了。」「再囉嗦明年沒有。」「給現金比較實際。」也有網友緩頰說：「送高價禮物真的是吃力不討好，尤其爸爸拿現金、媽媽送禮物，容易會心生不滿。」

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