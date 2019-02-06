好噁！椰子汁也會「發霉」 他打開鋁罐嚇呆：要吐了

2019-02-06 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕有網友今打開家中存放的鋁罐椰子汁，原本想好好暢飲解渴一番，結果卻發現怎麼倒都「倒不出來」，拿開瓶器打開這才發現，整罐都已經變質「凝固」，上頭已經長出一層黴菌，讓他直呼「要吐了」。對此該製造公司知悉後表示，應該是運輸過程中，鋁罐遭碰撞產生細小孔洞，進而讓椰子汁接觸空氣造成質變，會再加強品質管理。

陳姓網友今在臉書社團「爆料公社」發文抱怨說，他們家一直是某椰子汁製造公司的忠實客戶，不料今天打開一瓶要喝時，放到嘴邊卻怎麼都倒不出來，改用開瓶器打開後才發現，其實整罐都已經「凝固」了，且表面還長出超黑的黴菌，嚇得他直呼「要吐了」，還好他並沒有喝到。

對此，椰子汁的製造公司解釋，他們的產品都是由泰國無菌包裝進口到台灣，該個案應該是因為運輸過程中鋁罐受到碰撞，產生細小孔洞，讓新鮮的椰子水接觸空氣後導致質變，未來會再加強品質管理。

據了解，該公司目前已聯絡上陳姓網友，表示願意為此登門道歉，陳姓網友雖以「不方便」為由回絕，但認為該公司很有誠意，未要求任何賠償並已將文章刪除。

網友們則紛紛留言「這真的會有陰影」、「噁心死了」、「我以後開易開罐後，都要先拿手電筒照裡面」、「我默默放下手中的椰子汁了」、「新款椰子冰沙」、「有果肉欸 ，新上市」、「天啊這牌我昨天才喝大瓶的」、「誰燒符然後丟在裡面再封罐啊！」

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