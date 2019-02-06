高雄春節無預警停水引民怨 網友：沒水怎麼發大財

2019-02-06 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕高雄部分區域在新年期間無預警停水，至今已逾1日，引起民眾不滿。自來水公司今日緊急調整，已將停水戶縮減至40戶，目前也在盡力搶修，預估最快7日凌晨可恢復正常；不過仍有不滿網友在網路抱怨「大過年就停水到現在」、「沒水怎麼發大財」？

昨（5）日晚間，有網友在PTT八卦板發文爆料，表示「高雄市三民區從早上停水到現在」，並抱怨停水造成洗澡、如廁都有問題。根據《蘋果》報導，此次無預警停水區域在高雄市三民區建工路、本館路、大豐二路、皓東路、秋元街等附近一帶；對此，水公司第七區管理處指出，本次停水是送水管地下漏水至箱涵引發，5日獲報已展開搶修，曾發現一處疑似漏水點並已修復，但之後又疑似出現另一處漏水點。

對此，不少網友抱怨表示「大過年的還要忍受停水」、「不能洗澡了」！甚至連正在峇里島度假的高雄市長韓國瑜也遭民眾怒火波擊，部分網友酸溜溜地說「市長跑了」、「再忍一下 石油管線快接好了」、「韓市長人呢？」「可以裝愛河水啊」、「沒水怎麼發大財」？

第七管理處也表示，過年期間員工調度困難，工程師還緊急從台北找潛水伕支援，且到今天凌點4點多仍在巡查抓漏，今早也緊急做出調整水壓應變，目前停水戶已降至40戶左右。管理處也表示，工程人員已全部放棄休假漏夜趕工，晚間10時在三民區昭良街72號前、建工路287巷1弄處、本松街65巷，以及本松街、秋元街口等4個定點，也會加派2台水車巡迴供水。若今晚無法修復搶修成功，也會增設水桶供民眾取水。對於造成民眾不便，水公司也表示歉意。

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