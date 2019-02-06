五代同堂相差100歲！這家近600人回娘家 還分午晚場

2019-02-06 14:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天是大年初二，台中市太平區張家年年都會在大年初二舉辦回娘家宴，每年都席開5、60桌，來迎接返家的女兒及親友，今年最長者是101歲的張楊嬌娥，最小是6個月大的男娃，現場熱鬧滾滾，不過，張楊嬌娥的70歲多歲兒子張文田感嘆地說，近年來很多兒孫們都不想要嫁娶，讓張家人口數呈現停滯現象。

大平張家每年的大年初二都會舉辦娘家宴，達20多年歷史，年年都舉辦，5、600位家族成員回娘家，眾人齊聚一場，但因人數眾多，且開枝散葉到各縣市，有人到晚上才能回家，因此娘家宴還分中午及晚上兩場。

今年張家最長的張楊嬌娥已經高齡101歲，而且還五代同堂，最小的是只有6個月大的男娃外孫，內孫則是9個月大，最長的男長輩是97歲的張連慶，而年年的娘家宴已成為地方美談。

今年張家仍如同往年舉辦娘家宴，在前院搭起棚架，還設了小舞台，讓全家族可以高歌，中午席開35桌，晚上則開20桌，還贈送知名禮盒給家族的人，而禮盒的贊助商便是張家的子孫；此外，眾子孫們還排隊向張楊嬌娥拜年，已是阿祖級的她，對於徒孫們，雖然有些喊不出名字，但看到孫子們可愛健康，張楊嬌娥露出非常慈祥及開心的笑。

張楊嬌娥的兒子，同時是主辦人張文田說，這樣的活動已舉辦20多年，年年都舉辦，不過，由於近來年很多子孫輩都不想要結婚，讓張家人口呈現停滯，但是每年的娘家宴舉辦，讓遠在外縣市的女兒們都能回家大團聚，是家族非常開心的事。

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