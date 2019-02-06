花蓮0206地震滿週年 勝安宮國運籤中上「可得平安」

2019-02-06 14:00

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮「天上王母娘娘本宮」吉安鄉勝安宮，今天大年初二上午抽四季籤，象徵全年運勢之「歲君」抽到「癸丑籤」，籤詩典故「郭華醉酒誤佳期」，加上其他4支籤，整體運勢中上。主委黃永裕說，歲君抽到癸丑籤，代表意義是「安」字，也就是災難已過，可得平安。

吉安鄉勝安宮是台灣西王母信仰的發源地，全台主祀天上王母娘娘的宮廟皆由勝安宮分出，每年大年初二抽歲君、人口、農業、商業、海冬「四季籤」，由勝安宮主委黃永裕主持，祈求「母娘」允賜三聖筊。其中象徵國運的歲次籤抽到「癸丑籤」，籤詩云「須知進退總虛言，看看發暗未必全，珠玉深藏還未變，心中但得枉徒然。」籤詩典故是「郭華醉酒誤佳期」，但本質仍是好的。

其餘包括人口抽到「辛未籤」、農業抽到「乙巳籤」、商業「乙卯籤」及海冬「辛酉籤」，整體運中上。

今年年初二國曆2月6日，剛好是去年0206地震一週年，去年今日的深夜11點50分，花蓮發生規模6.7強震，造成17人罹難、291人受傷。也因此抽第一支歲次籤時，勝安宮主委黃永裕連抽了20多支籤向主祀的天上王母娘娘祈求，卻都「博沒筊」，抽到第24支籤才擲到「3聖筊」。

黃永裕說，今年5支四季籤整體而言算「中上」，沒有上上籤、沒有上籤，算中上，「上半年平平、下半年較好」，商業、農業等各方面只要大家繼續骨力、打拚，就會有收穫。他也說，今天是花蓮大地震1週年，歲君「癸丑籤」意思是「安」字，代表王母娘娘希望大家「安心」，災難已經過去；至於南鯤鯓擲不出國運籤「這個我們不予置評」。

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