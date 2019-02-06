員工心碎！老闆有錢買特斯拉 坳加班卻不發年終給她

2019-02-06 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕一名去年底剛生下小孩的媽媽抱怨老闆「有錢買特斯拉，沒錢發年終」。這名媽媽指出，自己去年在懷孕請產假時，還義務幫忙協助公司事務，沒想到老闆在年初買了一台500多萬的特斯拉，卻故意裝傻不發年終給她。

原PO媽媽今日在臉書「爆怨公社」PO文，表示自己在去年11月請產假，12月底則是因為小朋友有生天性心臓病，住院二個月，實在無法復職而留職停薪請了育嬰假，期間只要有公司請求協助的事，她也都義務幫忙；不料到了歲末年終，買了500多萬特斯拉豪車的老闆，卻裝死不發給她年終。原PO對此心碎表示，「辛苦了將近一年，產假還被打擾」，知道要不到錢，只好上網抱怨一下。

對此，網友也紛紛安慰她表示「過分」、「 年終沒有明文規定，但卻是年後要不要換老闆的重要指標」、「有良心的老闆可遇而不可求」、「台灣的老闆不是都這個樣子嗎？很正常喔啊」；不過也有網友指出「又沒有明文規定要給年終」、「產假期間要你做事，這個你自己大可以選擇拒絕」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/