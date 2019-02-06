摸財神、求財運 草屯敦和宮湧進大批人潮

2019-02-06 16:05

〔記者張協昇／南投報導〕 大年初二，擁有全世界最大尊武財神銅像的南投縣草屯鎮敦和宮，一大早即湧進大批民眾參拜求財運，尤其廟方推出的摸財神爺活動，更出現排隊體驗人潮，民眾只要接照指示撫摸該宮正殿金身財神爺手上元寶、金鞭或身上服飾配件上的虎嘴，並默念祝禱著「摸元寶賺錢免煩惱、摸金鞭人生像神仙、摸虎嘴人生平安大富貴、有摸有添人生大吉昌」，新的一年，就能帶來好財運。

已有300多年歷史的草屯敦和宮，因廟頂矗立一尊162尺高的五路財神之首「武財神」趙天君銅像，是世界上目前最大尊的武財神銅像而聞名，歷經921大地震仍威武聳立，神威顯赫，每年春節期間，吸引絡繹不絕香客前往膜拜求財運。

由於是求財聖地，不但附近彩券行生意興隆，春節期間，賣刮刮樂的攤位更是在廟口附近一字排開，相當特殊。

敦和宮主委林宜裕表示，今年農曆春節從初一至初五，該宮分別安排明珠歌劇團演出、求神安穩、喜接財神拿錢母及祈福歡唱同祝賀等活動，也備有葷、素平安餐供民眾享用吃平安，歡迎民眾到該廟拜財神、摸財神、補財庫、吃黃金發財糕、祈求五路財神發財金，讓新的一年，財運亨通。

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