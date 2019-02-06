一天湧入6萬人 潮洲春節市集人氣爆棚

2019-02-06 15:08

〔記者邱芷柔／屏東報導〕每年除夕到初三舉辦的潮州春節市集，單一攤位4天租金今年再創新高價18萬1011元，究竟市集有多夯，潮州鎮公所統計，除夕開始每天人潮約從傍晚湧現，尖峰時刻短短200公尺就要至少走20分鐘，單日就有將近6萬人次湧入市集。

萬頭鑽動的街道，年味十足，潮州春節市集擁有30多年歷史，近年人氣不減反增，鎮公所也將市集攤位分成67個「特區攤位」及431個「一般攤位」，分別以競標及抽籤方式出租，今年特區攤位總得標金額364萬1691元，平均每個攤位要5.4萬，一般攤位每個4千元出租，但不少中籤者場外轉賣，價格從5千至3萬不等。

現場攤商表示，由於市集沒有限制營業時間，4天3夜不斷電，因為租金不便宜，不少人為了拉長營業時間索性不回家，賣累了就直接把攤位封起來睡在裏頭，等待人潮湧現時再繼續營業，也有攤商將得標攤位分租，大賺過年財。

潮州春節市集長達1.2公里，除了各式各樣的美食小吃，還有服飾、手機配件、生活百貨、夾娃娃機等攤位，台灣常見的夜市攤商都在市集中出現。

潮州鎮公所主任秘書王建元表示，從除夕開始，每天約有近6萬人次湧入市集，不僅攤商數錢數得開心，潮州的旅館、旅社住房率也很高，人潮從傍晚開始至午夜是最高峰，過去市集每個晚上都有舞台表演，今年嘗試以新的作法取消舞台演出，也讓市集動線更順暢。

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