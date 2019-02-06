新竹走春好去處 雲夢山丘「花鳥溫泉季」12天免費入園

2019-02-06 15:46

［記者黃美珠／新埔報導］位於新竹縣新埔鎮的台開雲夢山丘即日起到2月17日為止舉辦的「花鳥溫泉季」，今天早上11點半，在台開新埔園區的雲水觀（王禪老祖廟）由該集團董事長邱復生跟新竹縣前任縣長范振宗和邱鏡淳共同拜拜祈福，隨後3人一起發送限量200個的開運紅包，內含福氣金幣1枚與1元美金紙鈔，象徵一元復始，萬象更新，祝福今天有緣搶先進入參觀遊園者新年萬事如意，同時也宣告這個「花鳥溫泉季」為期12天的免費入園活動正式展開。

新竹縣長楊文科也在陪同前總統馬英九参拜完義民廟後到場上香祈福，致贈台開新埔園區的限量開運紅包給在場者。

台開表示，前述期間的開園時間為每天早上10點到下午5點，來客只要在園區內8大景點拍照、打卡上傳FB，就可以獲得「新埔溫泉送好禮」。

不過提醒來客，這段期間雖然提供來客免費入園，除機車不需停車收費，其他大小客車仍有酌收，汽車每輛停車收費100元、遊覽車每輛收取300元。

這12天在雲水觀，每天早上11點到中午12點半、下午1點半到2點半各有1場「擲筊祈福搏金幣」，只要連續擲3次聖筊，就可獲得福氣錦囊金幣1枚，連續擲1次或2次聖筊，可獲平安米1包。

而在該園窯烤餐廳每天早上11點半開始陸續有3場「豬年大吉～答題拿好禮」活動讓大家可以去交好運。

另外從今天起到大年初六的早上以及16、17日兩天的下午，窯烤考餐廳旁的茶亭有個有2場「茶文化體驗」，茗茶種類有：新埔紅茶、新埔綠茶、以及泰崗岩茶等。

而初四和初五2天下午2點半到3點半在龍頭觀景台將有太極禪坐示範，只要事先在服務台報名，就可在現場跟隨示範的師父學習基本太極、太極樁法、禪坐等。

除了前述免費活動外，現場蘭花園前也有付費的蘭花DIY活動，有意的來客可以學習如何照顧、打造1盆喜氣、雅緻的蘭花盆景等。

台開集團表示，他們這次開放環山健走步道，包含新增的250公尺長「花知道」，這是兩側成排盛開1500棵茶花的茶花大道，當中有最香的茶花「姬」、茶梅界中美人「早珍珠」茶花、以及台灣自行培育的「夢娜玫瑰」、香格格、天香、黃花等，一路可通到龍頭觀景台。

另條新設的則是「百佛道」，長約350公尺，是由日本建築大師隈研吾繼雲水觀之後，再度替該園量身打造的石造朝聖之路，一樣通往龍頭觀景台去。

今天開園，台開集團特別邀請被文化部登錄為「無形文化資產～客家八音」的維護保存團體～新竹縣田屋北管八音團在園區內演奏。

現場還有47個樂活貨櫃市集，銷售有機蔬果、在地農產品、茶花、天然檜木手工皂、新竹柿餅等。

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