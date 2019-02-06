春節搭貓纜超夯 計程車隊搶客宣稱「要等2、3小時」

2019-02-06 14:39

〔記者鍾泓良／台北報導〕過年連假民眾往往選擇出遊踏青，台北市民也喜歡到貓空山區感受綠意及泡茶樂趣。貓空纜車也因應大量人潮，人龍一路從動物園車站排到水舞區，平均等候時間約40分鐘。但有民眾投訴，貓纜車站一旁有計程車車隊搶過年財，想要排隊民眾搭計程車上山，卻是用宣稱貓纜要排隊2、3個小時，要民眾不要「浪費時間」，並開價一人75元，等於1車4人至少可進帳300元，讓民眾大感吃虧，出遊興致大打折。

記者實地走訪，發現確實許多遊客選擇搭貓纜上山，現場排隊人龍約200公尺，一路排到一旁水舞區，但消化人數也迅速，大約30分鐘到40分鐘左右即可搭上纜車。接近隊伍後方位置已有一排計程車等候，司機大聲拉客跟民眾宣稱貓纜要等2、3個小時，搭計程車上山只要15到20分鐘，「大家想清楚！不要自己浪費自己時間！」

有排隊民眾表示，自己跟著家人到貓空踏青，約35分鐘就搭上纜車，但一旁的計程車車隊卻一直大聲喧擾跟叫他們不要浪費時間，讓家人非常掃興。他並說，貓纜1人票價約50元，搭計程車上山1人75元比較貴，如果今天有老人家或小孩當然可以選擇搭車上山，「但實在沒有必要把客人騙上車。」

捷運公司回應，貓纜的運轉狀況順暢，如果遇到人潮眾多時，等候時間約在40分鐘以內，請民眾耐心等候；公司也會派員工在現場加強宣導等候時間，讓民眾清楚需要等多久才能搭車。

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