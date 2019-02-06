翻垃圾為她找金鍊 暖心清潔員惹哭新住民

2019-02-06 13:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕一新住民大年初一深夜搭乘台鐵回到高雄，下車後發現手上金鍊子不見了，急著求助台鐵高雄站值班人員，一度在場大哭；委外清潔人員見狀，索性把整理好的垃圾袋打開、把垃圾倒出來用手翻找，順利找到金鍊子、物歸原主，新住民事後頻向台鐵值班人員與清潔員致謝。

台鐵高雄站指出，年初一晚上181次列車抵達高雄時，一新住民向服務台著急求助，表示她手上的金手鍊不見了，李姓副站長委請值班人員陪她趕緊回車廂找，第一時間碰到斯巴克（委外廠商）清車人員，隨口問說有看到金手鍊嗎？但清潔員回答沒有。

因為怎麼找都找不到，新住民當場急著大哭，沒想到清潔員這時走回車廂，拿出一條金項鍊，問說是不是這個？外配看到熟悉的金鍊子，當場又哭了一回、卻是喜極而泣。

台鐵值班人員與新住民走出車廂後，赫然發現清潔員在月台默默的收拾散滿一地的垃圾，原來，該名清潔員聽到在找金手鍊，竟然把已經收拾好的垃圾袋打開，將垃圾全部倒出來，用手翻找，而這段「尋金記」的畫面，也被台鐵高雄站的監視器畫面錄下，分享到臉書上，成為春節裡一段暖心的佳話！

台鐵高雄站指出，那條金手鍊目測至少有3兩重。找到之後，新住民開心的一直打電話跟老公回報，並委託值班人員能替她再次向李副站長與該名清潔員人員致謝。

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