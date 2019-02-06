民間集資打造枋寮燈節 超大愛心燈立起來啦！

2019-02-06 13:54

［記者陳彥廷／屏東報導］台灣燈會將於2月19日在屏東大鵬灣正式開幕，附近的交通樞紐枋寮鄉，靠著民間自力集資300萬打造「枋寮燈會」，設計全世界最大的愛心燈，愛心燈趕在年節架設並試點，並破天荒的請來全鄉15村各角頭聚落信仰中心的神明齊聚一堂，見證這個不可能的任務。

枋寮鄉全台最年輕的鄉長陳亞麟上任後，因台灣燈會是30年屏東千載難逢的機會，為響應燈會並把枋寮交通樞紐的優勢發揚光大，推動枋寮燈節，並由民間團隊開始籌劃相關行銷。

枋寮燈節籌劃會開始蒐集資源，全鄉動起來，並以深入年輕人的「愛情」作為燈節主軸，並打造全球最大的愛心造型花燈。愛心造型花燈高達7公尺，籌劃會及鄉公所先是和有關機關申請路權及借用，還將申請金氏世界紀錄。

枋寮鄉燈節籌劃會為在年節歡迎遊子歸鄉時看到更不一樣的枋寮，在春節連假期間排除萬難，把愛心燈架起，返鄉遊子若是搭火車回鄉，一出火車站就能一眼見到矗立的愛心燈，「感受到鄉內這兩個月加速的變化」。

「用愛串起枋寮！」籌劃會執行長鄭芳昆表示，許多枋寮人在年節之前就已全力投入燈會的串連及準備工作，這僅僅兩個月時間籌劃燈節，堪稱不可能的任務，愛心主燈就在中興路路底的海堤旁，足夠巨大，只要民眾出火車站，就能一睹這個愛心主燈，未來加上海堤led燈海，保證精采可期。

一名參與燈會籌劃的商家說，民間自力籌設本來就需要很大的能量，現在終於排除萬難把主燈立起，鄉內現在有許多地方如藝術村、橋邊等等的花燈燈飾，都已經有以往過年的熱鬧感覺，感受到枋寮人的向心力以及進步，許多久久回家的遊子都直呼「枋寮真的改變了」。

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