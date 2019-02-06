流傳屏東上百年 王爺奶奶熱鬧「回娘家」！

2019-02-06 13:35

〔記者邱芷柔／屏東報導〕今天是大年初二「回娘家」的日子，人稱「老姑婆」的王爺奶奶，今天也從屏東縣九如鄉三山國王廟出發，預計晚間抵達麟洛鄉的娘家，屏東上午晴空萬里，除了迎接王爺奶奶回娘家的隊伍，沿途也吸引不少民眾圍觀，讓這段人神聯姻的傳奇故事繼續流傳。

本名徐秀桃的王爺奶奶，相傳是在清道光年間與大王爺譜出人神戀，聯婚之時正值閩南人和客家人爭鬥最嚴重的時候，九如是閩南人村莊、麟洛是客家人村莊，九如鄉的大王爺與來自麟洛的徐秀桃聯姻，因為有了「親戚」關係，在往後的200多年，成功化解了九如鄉與麟洛鄉的閩客衝突，這項沿襲百年王爺奶奶回娘家活動，現在也成為屏東縣珍貴的文化資產。

恭迎王爺奶奶回娘家的隊伍今天上午熱鬧登場，今年由麟洛鄉長鍾慶平、屏縣府文化處長吳明榮擔任主祭官，地方仕紳共同出席，遵循古禮祭拜後，恭送王爺奶奶「轉後頭」。

廟方指出，除了大年初二恭迎王爺奶奶回娘家，麟洛鄉每逢鄉內有重大慶典時，也會迎請王爺奶奶回麟洛鄉或祖家厝做客一段時間，王爺奶奶穿梭於麟洛庄和九塊厝之間庇佑地方子孫，吸引多信眾擁簇，今年預計在2月8、9日舉辦王爺奶奶巡男丁懸鳳燈平安遶境活動，延續地方的文化活動。

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