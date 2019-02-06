台南地震滿3年 市府邀受災戶為農特產推廣

2019-02-06 12:33

〔記者萬于甄／台南報導〕2月6日農曆大年初二回娘家，但3年前的今天，一場突如其來的地震，導致台南永康維冠金龍大樓倒塌，造成115人死亡，也震碎許多家庭，時隔至今屆滿3年，許多受災戶已逐漸展開新的生活，更擁有正面的能量，帶著勇氣繼續活下去。

受災戶洪家益今在臉書寫下從事發當下被救出後，整整在醫院治療285天，過程不斷的手術、長期復健，他回憶當時的日子是「度日如年」；第二年返家後，開始學習居家生活及適應受傷後的身體，也試著調整心情，接受現在的自己。

第三年的他，開始接受親友邀請，嘗試著去學校、私人企業、醫院去分享經歷鼓勵他人，也期待自己不單是以一個身障者的樣貌活著，也能為這片土地及身邊的人做些事情，洪家益提到，期間最辛苦的莫過於自己的家人，除要不斷陪伴，更要忍受著他的情緒。

最後，洪家益也說，台灣最美的風景其實是人，因為人與人之間的那份情誼讓台灣這片土地變得很美，自己很幸運，有個機會被邀請能為台南的農特產品做推廣，希望未來有更多人可認識台灣不可或缺的農產品，把這份美好不斷傳送下去。

許多親友看見洪家益的文章分享，紛紛給予加油打氣，更直說「台南的農特產品有你生命的印記，將更加甜美」。

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